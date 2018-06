Es gibt wieder etwas gratis auf Steam und diesmal wird es schaurig. Layers of Fear ist ab sofort kostenlos auf der Plattform zum Download verfügbar.

So schaurig ist Layers of Fear

Wem der morgendliche Blick in den Spiegel noch nicht gruselig genug ist, der sollte einen Abstecher auf Steam machen. Dort gibt es den Horror-Titel Layers of Fear momentan völlig kostenlos zum Download. Einmal mit eurem Account verbunden, gehört das Spiel also für immer euch.

Layers of Fear erschien im Februar 2016 und definierte Horror-Games damals völlig neu. Anstatt sich mit schaurigen Monstern zu messen oder sich durch Horden von Zombies zu schießen nur um blutüberströmt auf die nächste Welle zu warten, arbeitet Layers of Fear mit eurer Psyche und Ängsten.

Eine Taktik, die aufgeht – denn der das Spiel gilt heute als eines der besten seines Genres und staubte bei Release reihenweise Höchstwertungen ab. Also greift lieber schnell zu, bevor das Angebot abgelaufen ist.

Ist Layers of Fear etwas für euch? Oder greift ihr lieber zu den bekannten Alternativen Horror-Spielen wie Left 4 Dead, Fear oder das actionreiche und gruselige Outlast?