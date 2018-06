Fortnite: Die Switch-Version im Grafikvergleich mit der Xbox One X

Ein YouTube-Video zeigt, wie sich die neue Umsetzung von Fortnite für Nintendo Switch gegen die Xbox One X-Version schlägt. Nintendo-Jünger müssen wenig überraschend grafische Abstriche machen, dürfen sich aber trotzdem über eine gelungene Portierung freuen.

Jetzt ansehen: der Trailer zur Switch-Version von Fortnite

Seit der vergangenen Woche ist Fortnite endlich auch auf Nintendo Switch spielbar. Besitzer von Nintendos Hybridkonsole interessiert möglicherweise, wie sich das mittlerweile auf zahlreichen Plattformen veröffentlichte Multiplayer-Spiel grafisch schlägt. Die Experten des englischsprachigen YouTube-Kanals DigitalFoundry liefern eine Antwort.

Die Kurzfassung: Natürlich dürft ihr von der Nintendo Switch nicht die Leistung etwa einer Xbox One X erwarten. Während Fortnite auf Microsofts leistungsfähiger Konsole in 60 Bildern pro Sekunde läuft, schafft es das Spiel auf Nintendo Switch nur auf 30 FPS. Auf beiden Konsolen sind jedoch Einbrüche in der Bildrate zu verzeichnen, wenn es einmal hektischer zugeht und sich viele Spieler in einem Areal bekriegen.

Die Sichtweite der Switch-Fassung ist ebenfalls geringer, als auf der Xbox One X – Bäume und andere Objekte ploppen merkbar auf, während ihr euch durch die Welt bewegt. Und auch die Schatten sind nicht so scharf, wie auf leistungsfähigeren Konsolen. In puncto Auflösung holt Epic Games das Maximum heraus: Wer Fortnite im Dock-Modus betreibt, freut sich über 1080p, im Handheld-Modus läuft das Spiel in 720p.

Unter'm Strich ist Epic Games offenbar ein durchaus gelungener Fortnite-Port gelungen, der die begrenzten Möglichkeiten der Switch-Hardware effektiv nutzt. Wer Wert auf Mobilität legt, dürfte hier bestens bedient werden – Grafik-Enthusiasten spielen jedoch auch weiterhin eher auf einer der stärkeren Heimkonsolen.