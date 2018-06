Bereit für tolle Angebote? Wir haben Steam durchstöbert und zwei interessante Videospiele zum reduzierten Preis für euch ausfindig gemacht! Dieses Mal ist etwas für Action- und RPG-Fans dabei.

Mit der Complete Edition von Nioh geht es ab nach Japan zur Zeit der Samurai, wo ihr in die Rolle von William Adams schlüpft und euch in "Dark Souls"-Manier gegen zahlreiche Krieger und Monster des japanischen Volksglaubens behaupten müsst. Mit besagter Complete Edition erhaltet ihr das Hauptspiel, sowie die Story-DLCs "Drache des Nordens", "Unbeugsame Ehre" und "Ende des Blutvergießens" für derzeit 29,99 Euro. Im Test: "Nioh - Es ist noch kein Samurai vom Himmel gefallen" findet ihr heraus, warum das bockschwere Action-RPG einen Blick wert ist.

Seid ihr weniger an der japanischen Mythologie interessiert und wollt vielmehr in die Haut eines Superhelden schlüpfen, könnte Megaton Rainfall genau das richtige Action-Spiel für euch sein. Hier wollen feindlich gesinnte Außerirdische mitsamt mächtigen Kriegsgeräten die Erde zerstören. Nur ihr seid aufgrund eurer Superkräfte in der Lage sie aufzuhalten. Euch erwartet eine überaus gigantische Spielwelt, die ihr sogar in Überschallgeschwindigkeit durchreisen könnt. Megaton Rainfall befindet sich mit 9,91 Euro im Angebot.

Wollt ihr euch Nioh auf Steam schnappen, habt ihr noch bis zum 21. Juni Zeit. Interessenten von Megaton Rainfall müssen sich hingegen erwas schneller entscheiden, denn das Angebot endet bereits am 19. Juni um 19 Uhr.