Auf der E3 2018 gibt es jedes Jahr so ein paar Spiele, die neben der riesigen Konkurrenz wie The Last of Us 2 oder Cyberpunk 2077 ein wenig untergehen. Eines davon nennt sich Maneater und verdient definitiv das Prädikat "Irrsinnig, aber witzig".

Schon der Ankündigungstrailer beweist: Es wird blutig!

In Maneater übernehmt ausnahmsweise ihr selbst die Kontrolle über einen riesigen Hai, dessen Ziel es ist, so viele Menschen und feindliche Tiere zu essen, wie nötig. Wichtig ist, dass am Ende des Tages die Besucher des örtlichen Strandes Angst vor euren gewaltigen Zähnen haben und ihr ihnen unter Beweis stellt, dass es klug wäre, das Wasser lieber zu meiden.

Doch nicht nur Menschen stehen auf der Speisekarte. In der offenen und frei beschwimmbaren Ozeanwelt legt ihr euch außerdem mit anderen Tieren an, verbessert wie in einem Rollenspiel eure Attribute und werdet ein immer gefährlicherer Hai. Hier und dort, so heißt es von den Entwicklern, gibt es auch ein paar Geheimnisse zu entdecken.

Schlussendlich ist euer Auftrag allerdings, dass ihr ordentlich fresst und lieber früher als zu spät zubeißt.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es für Maneater noch nicht. Aktuell ist das Spiel außerdem nur für den PC in Entwicklung. Ob auch eine Konsolenversion geplant ist, bleibt unklar.