In einem aktuellen Interview mit der Seite Dengeki Online äußerten sich "Square Enix"-Produzent Masashi Takahashi und Director Keisuke Miyauchi von Acquire über Details zum von ihnen entwickelten JPRG Octopath Traveler. Auf eine Frage hin, ob das Spiel, das für den 13. Juli angekündigt ist, DLCs beinhalten werde, antwortete Takahashi kurz und knapp: "Wir haben nicht über DLCs nachgedacht. Die Verkaufsversion ist ein vollständiges Spiel.". Das könnte man schlicht als Ehrlichkeit deuten, aber auch als Seitenhieb gegen umstrittene DLC-Praktiken.

Im jüngsten Trailer stellen sich die letzten beiden der acht Protagonisten vor:

Neben dieser durchaus launigen Aussage gab es im Interview auch andere interessante Informationen zum Spiel. So sei ebenso keine "New Game Plus"-Funktion vorgesehen. Alle Spielinhalte sollen in einem Durchgang zugänglich sein, nur variiere der Schwierigkeitsgrad je nach der Reihenfolge, in der ihr Orte im Spiel besucht.

Für einen Durchlauf, in dem ihr euch die gesamte Geschichte erschließt, sollen etwa 50 bis 60 Stunden gebraucht werden, bis zu 100, wenn ihr alle Geheimnisse entdecken und Nebenmissionen erfüllen wollt. Dabei sei es nicht einmal zwingend notwendig, andere Charaktere zu rekrutieren. Octopath Traveler basiert auf einem System, in dem es acht verschiedene Protagonisten gibt, zwischen deren Pfaden in der Handlung ihr wechseln könnt.

Square Enix und Acquire scheinen eine sehr klare Linie zu fahren mit Octopath Traveler. Auch, wenn ihre Aussagen manchem Spieler vor den Kopf stoßen mögen, bei vielen DLC-Verdrossenen kommen sie sicher gut an. Vor allem, da das Spiel mit seinem Retro-Charme sicher eher Spieler der alten Schule anspricht. Was sagt ihr zur DLC-Politik bei Octopath Traveler? Sagt es uns in den Kommentaren!