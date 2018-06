Für Pokémon Go gibt es schon zum Ende der Woche die lang ersehnte Tausch-Funktion für alle Spieler via Update. Entwickler Niantic äußerte sich vor wenigen Minuten zu den Neuerungen.

Der neue Ableger für die Switch lässt sich übrigens mit Pokémon Go kombinieren

Was sich bereits zu Release als ein großes Thema der Pokémon Go-Community entpuppte, wird jetzt endlich konkretisiert. Entwickler Niantic veröffentlichte einen Brief an alle Trainer, um die Tausch-Funktion offiziell anzukündigen. Schon am Ende der Woche soll es für alle Spieler möglich sein, nicht nur die digitalen Wesen untereinander zu tauschen, sondern auch diverse Items und völlig neue Boni, die euch auf euren Abenteuern unterstützen.

Alles was ihr dafür benötigt, ist den Trainercode eures Freundes, um eine Freundschaftsanfrage zu versenden. Alle Kontakte werden fortan in einer neuen Freundesliste gespeichert, auf der zu jeder Zeit zugegriffen werden kann. Darüber hinaus erhaltet ihr an bekannten PokéStops Geschenke, die ihr allerdings nicht selbst öffnen, sondern ausschließlich an Freunde senden könnt. Es besteht zudem eine Chance, dass in besagtem Geschenk ein Ei enthalten ist, aus dem ein Pokémon in Alola-Form schlüpft.

Jegliche Interaktion mit einem Freund steigert zudem euer Freundschaftslevel, welches vor allem beim Tausch von Pokémon eine große Rolle spielt. Beispielsweise legendäre Pokémon können nur mit einem Freund getauscht werden, mit dem ihr ein entsprechend hohes Level erreicht habt. Jeder Tausch eines Pokémons kostet zudem Sternenstaub, der je nach Level des Pokémons stark variiert.

Endlich gibt es das Tausch-Update in Pokémon Go! Weckt das den Hype in euch oder ist das Kapitel in eurem Leben endgültig abgeschlossen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.