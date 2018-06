Ab sofort gibt es YouTube Premium auch offiziell in Deutschland. Wir zeigen euch alle Vorteile des Dienstes in einer Übersicht. Wen es interessiert, sollte allerdings schonmal die Geldbörse zücken.

Der gescheiterte Vorgänger von YouTube Premium:

Was in den Vereinigten Staaten bereits einige Zeit funktioniert, wird auch jetzt für Deutschland umgesetzt. Ab sofort startet YouTube Premium und ist damit die wohl größte Neuerung der Videoplattform in den vergangenen Jahren. Gegen einen monatlichen Betrag bekommt ihr einige Vorteile, die ihr hier nachlesen könnt.

Keine Werbung

Richtig gelesen – mit dem Premium-Dienst von YouTube wird euch künftig keine Werbeanzeige vor oder nach Videos angezeigt. Egal ob auf dem Desktop-PC, dem Mobilgerät oder auf dem Fernseher.

Download der Videos

Falls ihr ein Video gefunden habt, gerade aber nicht die Zeit findet um es euch anzuschauen, könnt ihr euch den Clip in eine Bibliothek speichern und herunterladen. Somit könnt ihr auch einfach offline eure Videos ohne Probleme ansehen.

Hintergrundwiedergabe

Eine Funktion, die sich die Community seit vielen Jahren wünscht, ist mit YouTube Premium endlich möglich: Ihr könnt euer Smartphone sperren, ohne dass das Video samt Audio unterbrochen wird. Das wurde auch Zeit.

YouTube Music

Apropos Musik – mit dem Premium-Dienst habt ihr Zugang zu allen Musik-Titeln auf YouTube und könnt euch eure Favoriten herunterladen um sie auch offline zu hören.

YouTube Originals

Erinnert an Netflix und ist auch im Prinzip nichts anderes. Ihr bekommt den Zugang zu allen Serien und Filmen, die auf YouTube ausgestrahlt werden.

Zunächst könntt ihr YouTube Premium für drei Monate kostenlos testen. Danach kostet der Dienst 11,99 Euro im Monat.

Der Premium-Dienst von YouTube ist also endlich da, doch lohnen sich alle Features überhaupt für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare und teilt eure Meinung mit der Community.