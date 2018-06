Vor der Veröffentlichung von Fallout 76 in einigen Monaten will Bethesda sein MMO in einer Betaphase auf Funktionalität testen. Wie der Entwickler und Publisher nun bekannt gegeben hat, sollen Xbox One-Nutzer dabei als erstes loslegen dürfen.

Jetzt ansehen: der offizielle Trailer zu Fallout 76

Eines der Highlights der diesjährigen E3-Pressekonferenz Bethesdas war das Spiel Fallout 76. Mit seinem MMO will euch der Entwickler und Publisher erstmals mit gleichgesinnten Spielern statt leblosen NPCs ins nukleare Wasteland schicken. Damit das bei Veröffentlichung auch alles reibungslos funktioniert, will Bethesda einen Betatest für Fallout 76 veranstalten.

In einem offiziellen FAQ hat das Unternehmen nun erste Informationen zur Testphase veröffentlicht. Wer demnach teilnehmen will, muss Fallout 76 vorbestellen. Xbox One-Spieler sollen derweil etwas früher loslegen dürfen, als Nutzer anderer Plattformen.

Warum dies so ist, hat Bethesda noch nicht durchblicken lassen – es könnte aber diverse Gründe für diesen Schritt geben. Möglich wäre etwa ein Exklusiv-Deal zwischen Bethesda und Microsoft. Unter Umständen hat das ganze aber auch technische Hintergründe und Bethesda will sich mit seiner Beta jeweils auf eine einzige Plattform konzentrieren.

Nicht nur technische Fehler sollen durch die Beta auf ein Minimum reduziert werden, sondern auch der Störfaktor Trolle. Wann genau die offene Beta stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Irgendwann vor dem 14. November 2018 soll es aber so weit sein: Dann nämlich erscheint Fallout 76 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.