Steam: So viel Geld habt ihr schon ausgegeben

Wolltet ihr schon immer Mal wissen, wie viel Geld ihr insgesamt auf Steam ausgegeben habt? Ein Steam-Tool ermöglicht euch jetzt diese deprimierende Erfahrung.

Steam bietet tausende Videospiele zum Verkauf an und wartet jährlich mit hunderten Aktionen und einigen großen Sales auf. Wollt ihr das ein oder andere Game in eurer Sammlung nicht missen, ist es nahezu unmöglich einen Bogen um Valves Desktopclienten zu machen. Ein Tool bietet euch jetzt die Möglichkeit, die Gesamtsumme eurer Ausgaben auf der Online-Vertriebsplattform einzusehen.

Wer sich unter euch also gerne den Tag versauen will, der bekommt hier die Möglichkeit dazu. Ihr müsst lediglich den Namen eures Accounts inklusive eures Passworts eintragen und schon könnt ihr einen Blick auf eure Gesamtausgaben werfen. Beachtet dabei jedoch, dass eingelöste Codes von Drittanbietern nicht berücksichtigt werden und der Betrag in US-Dollar angezeigt wird.

Habt ihr bereits jahrelang ein und denselben Account auf Steam und nutzt die Online-Vertriebsplattform regelmäßig, dürften eure Ausgaben recht hoch ausfallen. Setzt euch also besser hin, bevor ihr das Tool nutzt.