Aufmerksame Fortnite-Spieler entdeckten kürzlich eine heikle Grafik im Spiel: Wenn Bodenplatten auf eine bestimmte Art aneinandergelegt wurden, ergab sich aus den Überlappungen am Rand ein Hakenkreuzmuster. Entwickler Epic Games reagiert nun und entfernt die Grafik.

Auf die Möglichkeit, eine Swastika mit Bodenplatten zu kreieren, wurde in einem Beitrag im Reddit-Forum hingewiesen. Ein Screenshot von User "u/EuBestCityEu" zeigte das Muster im Spiel. Der Ersteller forderte in seinem Posting "Epic muss diese Swastika erklären.". Das Bild und der Forenbeitrag bekamen große Aufmerksamkeit und die Meldung verbreitete sich im Netz. Die Antwort von Fortnite-Entwickler Epic Games ließ nicht lange auf sich warten und erfolgte durch einen Mitarbeiter direkt unter dem Forenbeitrag. Hier seht ihr das Muster:

Epic Games will get rid of accidental swastika in Fortnite https://t.co/uP4BE1ACA4 pic.twitter.com/G3za55qNq3