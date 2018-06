Mit der Veröffentlichung von Fortnite für die Nintendo Switch ist die Debatte rund um Cross-Play und Cross-Progression zwischen den Konsolen wieder entfacht. Im Mittelpunkt: Sony, die auf der PlayStation 4 vehement dieses Feature unterbinden. Stichhaltige Gründe gibt es nur wenige. Nun heißt es von einem ehemaligen Sony-Mitarbeiter, dass es schlichtweg um Geld gehen soll.

Normalerweise, so zumindest der Plan von Epic Games, sollten alle Fortnite-Spieler miteinander spielen können, unabhängig von ihrer Plattform. Das ist jedoch nicht möglich, denn Sony stellt sich in Bezug auf die Xbox One und Nintendo Switch quer. Das geht sogar soweit, dass Fortnite-Accounts, die auf der PlayStation 4 registriert worden sind, auf der Nintendo Switch blockiert werden.

Sonys Antwort zu dem Thema ist für viele Spieler zu oberflächlich gehalten und kommt ohne wirkliche Begründung aus. Nun äußert sich John Smedley, der ehemalige Präsident von Sony Online Entertainment, auf Twitter zu diesem Thema und erklärt es ganz simpel: Das liebe Geld soll das Problem sein.

btw when I was at Sony, the stated reason internally for this was money. They didn't like someone buying something on an Xbox and it being used on a Playstation. simple as that. dumb reason, but there it is.