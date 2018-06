Seit sieben Jahren warten Fans schon auf einen Nachfolger der "Serious Sam"-Reihe. Jetzt sind neue Informationen zu Serious Sam 4 - Planet Badass erschienen, die einige Fans sehr freuen und staunen lassen werden.

Schaut euch den Teaser zu Serious Sam 4 - Planet Badass an:

Wie das Onlinemagazin, Kotaku berichtet, planen die Entwickler, Croteam, 100.000 gerenderte Gegner zur gleichen Zeit im Spiel zu haben. Bei einer exklusiven Vorstellung der Pre-Alpha während der E3 konnten Zuschauer sehen, dass Croteam bereits eine unzählbare Menge an Gegnern generieren konnte, leider wurden die 100.000 noch nicht erreicht.

Redakteure der französischen Zeitung Jeuxvideo.com haben die Entwickler besucht und konnten einige Pre-Alpha Szenen mitnehmen. Diese wurden später auch auf einem russischen YouTube-Kanal hochgeladen.

Falls ihr also sehen möchtet, wie so viele Gegner auf einem Haufen aussehen, dann schaut euch die obere Szene an.

Was haltet ihr von der bisherigen Information? Nach so einer langen Wartezeit sind die Aufregung und die Erwartungen der Fans relativ hoch. Hoffentlich wird das Spiel euch nicht enttäuschen.