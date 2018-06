Resident Evil 2: Neues Gameplay-Video lässt euer Blut gefrieren

Auf der Spielemesse E3, die vergangene Woche in Los Angeles stattfand, hat Capcom zur Freude vieler Fans angekündigt, dass der beliebte zweite Teil der "Resident Evil"-Serie neu aufgelegt werden soll. Vorerst unter dem schlichten Titel Resident Evil 2 soll die Zombie-Apokalypse in komplett neu entwickelter Form im Januar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In unserer Vorschau haben wir euch bereits einen ersten Eindruck davon vermittelt.

Jetzt veröffentlicht Capcom ein ganz neues Video, dass den Einstieg in den wohl schlimmsten Arbeitstag aller Zeiten zeigt: Der junge Leon Kennedey, einer der beiden Protagonisten von Resident Evil 2, beginnt seinen Dienst als Polizist in Raccoon City. Dort angekommen stellt er fest, dass die Stadt von Zombies überrannt worden ist.

Nichts für schwache Nerven: Neue Spielszenen aus Resident Evil 2

Kennern des Originals fällt auf, dass die Zombies nun wesentlich reaktiver agieren und durch Beschuss deutlich sichtbaren Schaden nehmen. Und nach wie vor gilt in ganz klassischer "Resident Evil"-Manier: Jede Patrone zählt!

Das Remake verspricht sich eng an die Vorlage zu halten, gleichzeitig aber auch die aktuelle Technik in vollem Umfang zu nutzen. Publisher Capcom verkündet im Rahmen einer Pressemitteilung, dass es schon bald weitere Informationen zum heiß ersehnten Remake geben soll.

Wie haben euch die neuen Szenen gefallen? Freut ihr euch schon auf das Remake oder zieht ihr den nostalgisch angehauchten Grusel des Originals vor? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!