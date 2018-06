The Crew 2: Nehmt jetzt an der offenen Beta teil

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Release von The Crew 2, doch zuvor dürft ihr euch noch in der Open Beta austoben, die heute, am 21. Juni um 10 Uhr startet und bis zum 25. Juni um 10 Uhr andauert.

Verpasst nicht den Trailer zum Racer:

Wer das Rennspiel The Crew 2 vor der offiziellen Veröffentlichung am 29. Juni noch ausprobieren möchte, kann dies absofort im Rahmen der Beta auf PC, PS4 und Xbox One tun. Ihr habt die Möglichkeit die gesamte Spielwelt frei zu erkunden und euch in folgenden acht Disziplinen auszuprobieren:

Aerobatics

Drift

Jetsprint

Motocross

Powerboat

Rally Raid

Street Racing

Touring Car

Alle Fahrzeuge des "The Crew 2"-Line-Ups sind freischaltbar und dürfen in der freien Fahrt genutzt werden.

Um die Beta online oder kooperativ bestreiten zu können, benötigt ihr ihr ein "PlayStation Plus"- oder "Xbox Live Gold"-Abonnement. Wollt ihr den Racer hingegen im Singleplayer ausprobieren, müsst ihr kein Abo abschließen. Voraussetzung in beiden Fällen ist jedoch ein aktiver Ubisoft-Account.

Teilnehmer der Open Beta können zur Belohnung außerdem einen goldenen Helm freischalten, mit dem ihr im finalen Spiel euren Charakter ausstatten könnt. Zusätzliche Informationen erhaltet ihr hier.

Ubisofts Racer The Crew 2 wird am 29. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Wie ihr in der Bilderstrecke seht, werdet ihr im Gegensatz zum Vorgänger in The Crew 2 auch Rennen zu Luft und zu Wasser bestreiten können.