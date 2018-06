Zückt eure Brieftaschen und heizt eure Computer vor: Der Steam Summer Sale 2018 startet womöglich noch am heutigen Donnerstag.

Bereits im Mai machten Gerüchte über den Starttermin des diesjährigen Steam Summer Sale die Runde. Die Informationen scheinen sich zu bewahrheiten: Wie die englischsprachige Webseite Steam Database gestern Abend auf Twitter verkündet hat, startet die Schnäppchen-Aktion noch am heutigen Donnerstag, den 21. Juni 2018, circa um 19 Uhr deutscher Zeit.

Steam Summer Sale will begin in 24 hours. https://t.co/qC1RvWCyjj pic.twitter.com/wfNv0n0P5F — Steam Database (@SteamDB) 20. Juni 2018

„Der Steam Summer Sale beginnt in 24 Stunden.“

Da es sich nicht um eine offizielle Ankündigung des Steam-Betreibers Valve handelt, ist all dies wie gewohnt nicht in Stein gemeißelt. SteamDB ist in solchen Dingen aber üblicherweise gut informiert und hatte bereits in der Vergangenheit Termine für Rabattaktionen vorhergesagt.

Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass der Steam Summer Sale 2018 bis zum 4. oder 5. Juli 2018 laufen wird. Sobald wir mehr über den genauen Startzeitpunkt, reduzierte Spiele und weitere Dinge wissen, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.