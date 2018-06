Manchmal kommen sie wieder: Die anstehende Spielewoche ist geprägt von einigen alten Bekannten, die euch mit frischem Lack auf neuen Plattformen besuchen. Selbst, wenn das nicht zwingend schlecht ist, sind wir dennoch froh, dass wir uns mit euch auch noch auf brandneuen Rennspaß, eine rührende Geschichte und einen Trip aufs Land freuen können. Neugierig? Hier sind die Veröffentlichungen von Kalenderwoche 26:

The Crew 2 | 26. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Willkommen zu Motornation! In The Crew 2 steht euch Amerika als riesiger Spielplatz zur Verfügung, auf dem ihr euch mit allem austoben dürft, was einen Motor hat. Dazu zählen allerlei Arten von Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen. Teil 2 verspricht noch mehr Action als der berühmte Vorgänger.

Ys 8 - Lacrimosa of Dana | 26. Juni

Nintendo Switch

Die legendäre Rollenspielreihe Ys kehrt mit Ys 8 - Lacrimosa of Dana zurück. In der Rolle des jungen Adol wacht ihr nach einem Schiffsunglück am Strand einer verwunschenen Insel auf. Er und die anderen Schiffbrüchigen gründen eine kleine Siedlung, von der aus sie die geheimnisvollen Ruinen der abgelegenen Insel erkunden und sich gegen fürchterliche Bestien zur Wehr setzen.

Nier – Automata – Become as Gods Edition | 26. Juni

Xbox One

Nier - Automata gehört zu den besten Rollenspielen, die euch in den vergangenen Jahren präsentiert wurden. Mit der "Become as Gods"-Edition kommen nun auch Besitzer einer Xbox One in den Genuss dieses RPGs. In der Edition enthalten sind mehrere kleine DLCs, wie auch die Erweiterung mit der kryptischen Bezeichnung 3C3C1D119440927. Wenn ihr auch nur einen Funken Liebe für RPGs verspürt und eine Xbox One euer Eigen nennt, solltet ihr nicht lange zögern!

The Awesome Adventures of Captain Spirit | 25. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Mit The Awesome Adventures of Captain Spirit erwartet euch etwas ganz Besonderes: Die Geschichte des Jungen mit den Superkräften spielt im gleichen Universum wie Life is Strange, dient sozusagen als Appetitanreger für Life is Strange 2 und ist obendrein auch noch kostenlos! Es gibt also keinen triftigen Grund, euch diese Geschichte entgehen zu lassen.

Wolfenstein 2 – The New Colossus | 29. Juni

Switch

Ihr dachtet, der Kampf gegen das Regime wäre erstmal zu einem Stillstand gekommen? Irrtum! Denn Wolfenstein 2 - The New Colossus beehrt nun auch die Nintendo Switch. Publisher Bethesda beweist seine Liebe für Switch-Besitzer und portiert erneut einen seiner großen Erfolge auf die Hybrid-Konsole von Nintendo.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 29. Juni

Xbox One / Switch

Crash Bandicoot ist nicht einfach irgendeine Beutelratte - er ist DAS Maskottchen für die erste PlayStation! Seine Abenteuer gibt es nun in neu aufgelegter Form auch für Xbox One und Nintendo Switch in Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy. Egal ob aus purer Nostalgie oder weil ihr mal wieder eine ordentliche Hüpferei erleben wollt - Bei Crash seid ihr an der richtigen Adresse.

Mario + Rabbids – Donkey Kong Adventure (DLC) | 26. Juni

Switch

Eine der seltsamsten Kombinationen in der Welt der Videospiele hat schon für viel Erheiterung gesorgt. Jetzt darf noch ein weiterer großer Name in dem Wahnsinn mitmischen, den sich Nintendo und Ubisoft ausgedacht haben! Der DLC Donkey Kong Adventure für Mario + Rabbids - Kingdom Battle holt noch brachiale Affenpower an Bord (weil nämlich geistesgestörte Karnickel und durch Röhren reisende Klempner noch nicht genug waren).

Harvest Moon – Licht der Hoffnung | 29. Juni

Switch / PS4

Und es gibt auch was für Freunde des etwas ruhigeren Spielspaßes: Aus Anlass seines 20-jährigen Jubiläums erscheint mit Harvest Moon - Licht der Hoffnung ein Abenteuer, dass zwei Jahrzehnte nach Erscheinen des Originals wieder genau den Charme versprühen will, der den Erstling zum Klassiker gemacht hat.

Was gefällt euch diesmal am besten? Habt ihr lieber heiße Reifen oder ein gemütliches Landleben? Sagt uns, auf was ihr euch am meisten freut. Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.