Steam: Summer Sale inklusive Minispiel gestartet

Die Spatzen haben es gestern schon vom Dach gepfiffen, nun ist es auch offiziell soweit: Der alljährliche Steam Summer Sale ist gestartet. Noch bis zum 5. Juli könnt ihr an der "Intergalaktischen Sommer-Aktion" teilnehmen und bei zahlreichen Spielen ordentlich sparen.

Dieses Mal bei der Rabatt-Aktion auch dabei: Playerunknown's Battlegrounds

Wie gewohnt sind hunderte von Spiele im Angebot, deren Preise mal mehr, mal weniger drastisch reduziert sind. Im Fokus stehen verschiedene Top-Angebote, die zwar täglich wechseln, aber beim Angebotspreis bis zum Sale-Ende identisch bleiben.

Am Eröffnungstag bewirbt Steam unter anderem die folgende Spiele:

Im riesigen Sortiment von Valve lassen sich aber noch zahlreiche weitere Angebote finden, die durchaus den einen oder anderen Blick wert sind.

Zusätzlich könnt ihr außerdem am Minispiel "Summer Saliens" teilnehmen und verschiedene Planeten beschützen. Dabei sammelt ihr zum einen optische Gegenstände für euer eigenes Salien und zum anderen könnt ihr mit etwas Glück ein Gratis-Spiel gewinnen. Alle Infos dazu gibt es auf der Steam Webseite.

Insgesamt läuft der Steam Summer Sale inklusive dem Minispiel bis zum 5. Juli. In der Zeit solltet ihr also eure Geldbörse ziemlich fest halten oder habt ihr schon so viele Angebote ins Auge gefasst, dass euer Konto anfängt zu weinen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!