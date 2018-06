Die Charity-Webseite Humble Bundle hat derzeit ein ganz besonderes Angebot für euch: Wer sich beeilt, kann die Deluxe-Version des taktischen Rollenspiels Shadowrun Returns völlig kostenlos abstauben.

Hier seht ihr den Trailer zum Taktik-Rollenspiel:

In Shadowrun Returns könnt ihr euren Charakter frei erstellen. Ob ihr nun Mensch, Troll, Elf, Zwerg oder Ork sein wollt, bleibt euch ebenso sehr überlassen, wie die Auswahl einer für euch geeigneten Charakterklasse. Die Handlung beginnt mit der Nachricht eines ums Leben gekommenen Shadowrunners, womit es eure Aufgabe ist den Mörder aufzuspüren.

Wollt ihr das Rollenspiel eurer Steam-Bibliothek hinzufügen, ist ein Account auf Humble Bundle und Steam vonnöten. Legt Shadowrun Returns in den Einkaufswagen und klickt dann auf "Get it for free". Anschließend solltet ihr eine E-Mail erhalten, in der ihr entsprechenden Steam-Key vorfindet.

Shadowrun Returns Deluxe beinhaltet das Hauptspiel, sowie den "Anthology"-DLC und den Soundtrack. Die Gratis-Aktion endet am 23. Juni um 19 Uhr. Es ist also Eile geboten!