Alle die ein eingestaubtes, inaktives "World of Warcraft"-Konto besitzen, können sich an diesem Wochenende freuen: Blizzard veranstaltet nämlich ein "Willkommen zurück Wochenende", wie sie auf WoWHead ankündigten.

Wenn ihr ein "WoW"-Konto besitzt, das ihr lange nicht benutzt habt, könnt ihr das ganze Wochenende so viel WoW spielen wie ihr wollt, ohne dafür Geld auszugeben, mit allen euren Charakteren, egal welches Level!

Noch eine Nachricht von Blizzard im Juni: Overwatch bekommt ein Social-Feature

Zusätzlich haben alle Konten, die - laut Blizzard - "schon sehr lange Zeit" deaktiviert sind, ein Update zu der fünften Erweiterung Warlords Draenor bekommen.

Die ganze Aktion geht bis zum 24. Juni, danach geht es nur mit einem normalen Abo weiter. In eineinhalb Monaten, am 14. August, wird auch die siebente Erweiterung Battle for Azeroth für Windows und Mac erscheinen.

Wenn ihr keine Lust auf Fußball gucken habt, hat euch Blizzard auf jedenfall eine gute Wochenendsbeschäftigung gegeben. Wie siehts bei euch aus? Erweckt ihr euer altes Konto erneut zum Leben?