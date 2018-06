Am Wochenende nichts vor und eure Spielebibliothek langweilt euch? Dann gibt es zumindest bis Montag auf der PlayStation 4 und Xbox One etwas Abwechslung. Bis zum 25. Juni könnt ihr den Koop-Shooter Killing Floor 2 gratis spielen.

Einfach nur ballern reicht nicht immer zum Sieg in Killing Floor 2:

Um das Angebot wahrzunehmen benötigt ihr jedoch zwingend ein aktives PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold Abonnement. Anschließend könnt ihr Killing Floor 2 gratis im jeweiligen Marktplatz herunterladen und euch in die Action gegen Mutanten werfen.

In Killing Floor 2 können bis zu sechs Spieler gegen die riesigen Mutanten-Wellen antreten und versuchen, so lange wie möglich zu überleben. In der letzten Angriffswelle folgt in der Regel ein Bosskampf, der teils neue Strategien erfordert und sich nicht einfach mit Dauergeballer zufrieden gibt.

Für PC-Spieler ist Killing Floor 2 derweil nicht kostenlos. Im Rahmen des Steam Summersales ist der Shooter jedoch um 60 Prozent im Preis reduziert.

Werdet ihr das Gratis-Angebot einmal ausprobieren oder reizt euch der Koop-Kampf gegen Mutanten so gar nicht? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren!