Das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment hat die offiziellen deutschen Game-Charts ermittelt, und wer hätte es gedacht, der Bus-Simulator 18 landet tatsächlich auf Platz 1 in Sachen Verkaufszahlen auf dem PC.

Der Trailer zum Sieger der deutschen PC-Charts:

Im Rahmen einer Pressemitteilung verkündet GfK Entertainment den Sieger der deutschen Game-Charts. Der Bus-Simulator 18 scheint reichlich Fans in Deutschland gefunden zu haben.

Ausgestattet mit der Unreal Engine 4 gründet ihr in der Simulation ein Busunternehmen und kutschiert zahlungsbereite Fahrgäste von A nach B. Steigt in einen der acht zur Verfügung stehenden, lizenzierten Stadtbusse der Marken Mercedes-Benz, Setra, MAN und IVECO, kontrolliert die Fahrkarten und haltet euch brav an die Verkehrsregeln. Oberstes Ziel ist es die Passagiere pünklich und sicher zu ihrem Ziel zu geleiten. Ein Traum für jeden Hobby-Busfahrer und obendrein auf Platz 1 der deutschen PC-Charts in Kalenderwoche 24!

Damit konnte sich der Bus-Simulator 18 sogar erfolgreich gegen die Lebenssimulation Die Sims 4 durchsetzen, jene nur Platz 2 erreicht.

Dass Simulatoren bei vielen Spielern als äußerst beliebt gelten, steht außer Frage. Doch wer hätte gedacht, dass der Bus-Simulator 18 die Spitze der PC-Charts erklimmt? Weitere aktuelle Arbeitssimulatoren findet ihr in der Bilderstrecke.