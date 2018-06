In einer Pressemitteilung verkündet Publisher Square Enix nicht nur, dass ihr euch auf eine Fortsetzung des Adventures Life is Strange freuen dürft, sondern auch, wann ihr mit dem Release der ersten Episode von Life is Strange 2 rechnen könnt.

Das ist der Teaser-Trailer zu Life is Strange 2:

Der kurze Teaser lässt euch in Sachen Handlung, Charaktere und Spielwelt noch im Dunkeln tappen. Square Enix verrät nur, dass Entwicklerstudio Dontnod an "einer völlig neuen Geschichte" im "Life is Strange"-Universum arbeitet. Dennoch erwartet euch am Ende des Videos eine erfreuliche Nachricht: Life is Strange 2 erscheint voraussichtlich schon am 27. September 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Wollt ihr euch so lange nicht mehr gedulden, könnte Captain Spirit für passende Ablenkung sorgen. Das Abenteuer, welches ebenfalls im "Life is Strange"-Universum angesiedelt ist, erscheint bereits am 26. Juni 2018 kostenlos für PC und Konsolen und entführt euch in die fantasiereiche Welt eines jungen Helden.

Im ersten Ableger habt ihr Max in die Schule begleitet und seid mit ihr durch die Zeit gereist. Welchen Abenteuern sich Life is Strange 2 widmen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Lange müssen sich Fans des Episoden-Adventures aber voraussichtlich nicht mehr gedulden.