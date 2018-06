Der Steam Summer Sale ist in vollem Gange. Nun werdet ihr euch sicherlich fragen, wie Cheater in die Rabattschlacht hereinpassen. Das ist ganz einfach. Denn in diesem Jahr wird der Summer Sale auf Steam von einem Minispiel begleitet, mit dem ihr euch kostenlose Games sichern könnt. Doch einigen Usern ist es zu anstrengend, selbst zu spielen und überlassen dies Skripts.

Steam im BigPicture-Mode:

So gibt es auf Reddit und anderen Seiten mehrere Threads, die sich mit Skripts für das Spiel "Saliens" beschäftigen. Saliens ist eine Art Tower-Defense-Game, bei dem ihr Aliens mit einer Kanone abwehren müsst. Das wird schnell stressig und geht mit dem tausendfachen Geklicke in die Finger. Dank der Skripts lassen die Cheater ihren Computer für sich spielen und ergaunern sich damit nicht nur Sammelkarten.

Denn eigentlich locken kostenlose Spiele, wenn man mit seinem Account einen Planeten für sich besetzt. Doch irgendwie hat bislang noch niemand ein Spiel bekommen. Deshalb stellt sich die Frage, warum machen die Cheater das Ganze überhaupt?