Vor einigen Monaten behauptete ein Reddit-User Insiderinformationen bezüglich des eintreffenden Meteors in Fortnites vierter Saison zu haben. Laut ihm sollte der Meteor nicht bei den Tilted Towers eintreffen, sondern beim Dusty Depot. Diese Information erwies sich als richtig: der Meteor verwandelte das Dusty Depot ins Dusty Divot.

Jetzt verklagt Epic Games einen Versicherungsvertreter, namens Thomas Hannah, den sie für den Leak verantwortlich machen. Hannah, der für die neue Saison ein Tester war, hätte mit einer dritten Partei zusammengearbeitet, die die sensible Information in einem Sub-Reddit gepostet hätte. Die dritte Person wird in der Anklage jedoch noch nicht erwähnt, da Hannah derjenige war, der seine Geheimhaltungsvereinbarung verletzt hat.

Dessen Antwort auf die Anklage lautet, er habe nicht bewusst mit dritter Person zusammengearbeitet, sondern wäre in einem privaten Gespräch mit Fragen gelöchert worden. Er gab an erzählt zu haben, dass der Komet nicht da einschlagen würde, wo es alle erwarten.

Die dritte Partei sei eigenständig auf das Dusty Depot gekommen und Hannah bestätigte ihm diese Information. Die Folgen dieses Gesprächs seien außer seiner Kontrolle gewesen.

Das komplette Anklageformular, könnte ihr hier einsehen.

Das ist nicht der erste Fall in dem Epic Games jemanden wegen Cheats oder Leaks verklagt. Findet ihr es richtig, dass ein Publisher bei diesem Thema so knall hart hinterher ist?