Im März präsentierte das Technologie-Unternehmen IBM aus New York den kleinsten Computer der Welt. Er ist kleiner als ein Salzkorn und hat die Leistung eines x86-Chips aus dem Jahr 1990, wie die englischsprachige Seite Mashable berichtet. Doch einige Wissenschaftler betrachten dies als Herausforderung.

Die neue Sanhok-Map von PUBG auf einem Mini-Computer spielen? Das wird noch dauern ...

Die University of Michigan entwickelte kürzlich einen 0,04 Millimeter großen Computer. Das ist ungefähr ein Zehntel der Größe des von IBM entwickelten Computers.

Quelle: University of Michigan

Dieser Mini-Computer kann Temperaturen in extrem kleinen Umgebungen messen, wie zum Beispiel in Körperzellen. Das kann hilfreich sein um zum Beispiel Tumore zu entdecken, die ein wenig wärmer sind als gesundes Gewebe. Bis jetzt hätte man diese Annahme aber noch nicht Nachweisen können, so schreibt Engadget.

Wie aber auch der Computer von IBM verliert das Gerät mit dem Verlust von Energie auch jegliche Information. Aus diesem Grund besteht die Frage, ob man die Geräte überhaupt als Computer bezeichnen kann.

Inzwischen ist es möglich Technik immer kleiner herzustellen, aber Smartphones zum Beispiel werden immer größer. Welche Dinge meint ihr werden in zwanzig Jahren viel größer oder kleiner sein?