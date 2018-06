Habt ihr Forza Horizon 4 vorbestellt? Dann könnten sich unter Umständen bereits einige Dateien des „Microsoft“-exklusiven Racers auf eurer Festplatte befinden. Der Vorabdownload ging im Windows Store nämlich für kurze Zeit online und ermöglichte findigen Fans damit Einsicht in die aus 450 Karossen bestehende Fahrzeugliste.

Gestern, am 24. Juni, dürfte der Preload zu Forza Horizon 4 kurzzeitig möglich gewesen sein. Da das Rennspiel erst am 2. Oktober veröffentlicht werden soll, ist nicht nur wahrscheinlich, dass es sich dabei um einen Fehler handelte, das Entwicklerstudio hat inzwischen auch auf Twitter verkündet, dass es ein Versehen war:

Today, some of you noticed Forza Horizon 4 game files preloading on your PCs. This was not intended and you don’t have to do anything. The final game will download automatically when it is released. If you’d like, you can safely uninstall the downloaded files.