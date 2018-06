Auch 2018 wird es eine weltweite Meisterschaft für das Mobile-RPG Summoners War geben. Einer der regionalen Cups findet in Berlin statt und jeder kann sich auf der offiziellen Website anmelden!

Die Summoners War Welt-Arena Meisterschaft 2018 ruft nach euch:

In einer Pressemitteilung kündigte das "Mobile Gaming"-Unternehmen Com2uS eine zweite globale Meisterschaft für das Spiel Summoners War an. Zunächst treten die Teilnehmer in regionalen Cups an, und zwar in Berlin am 22. September 2018 und in Los Angeles bereits am 8. September.

Die besten acht Spieler weltweit fliegen zum Finale am 13. Oktober nach Seoul in Südkorea. Im Preispool befinden sich 110.000 US-Dollar (über 94.000 Euro). Bis zum 4. Juli könnt ihr euch auf der offiziellen Meisterschaftsseite für einen Startplatz anmelden.

Gibt es unter euch "Summoners War"-Spieler die sich an der Meisterschaft versuchen werden? Berlin als Austragungsort eines regionalen Cups ist ja nun nicht aus der Welt. Sagt uns Bescheid, wenn ihr dabei seid!