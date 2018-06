Ab Juli wird in GTA 5 getanzt: Rockstar Games hat die nächste große Erweiterung für den Mehrspieler-Modus GTA Online angekündigt. Im Fokus steht das Nachtleben. Wer über genügend Geld verfügt, kann fortan seinen eigenen Nachtclub eröffnen und DJs einstellen.

In GTA 5 gibt es so einige Mysterien, die wir für euch aufklären:

Bislang waren die Club-Etablissements in Los Santos lediglich eine hübsche Kulisse. Ab Juli, so verspricht es die Ankündigung von Rockstar Games, werden sie jedoch endlich nützlich. Ähnlich wie bereits zuvor die Büros oder Lagerräume könnt ihr einen Nachtclub erwerben, diesen individualisieren, Personal einstellen und entsprechend bewerben.

Zudem können mit Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna gleich vier verschiedene DJs auflegen und euren Club zum heißesten Platz in Los Santos verwandeln. Allerdings dient das alles nur als Tarnung. Was von außen wie ein toller Ort zum Tanzen aussieht, wird hinterrücks für illegale Aktivitäten genutzt.

"Das Nachtclub-Business ist ehrliche Arbeit und ein redlicher Weg, die Einnahmen eurer schäbigeren Geschäfte mit Disruption Logistics, The Open Road, SecuroServ und Free Trade Shipping Co. so sauber aussehen zu lassen wie frisch gewaschene Wäsche", heißt es seitens der Entwickler. Weitere Details dazu sollen schon bald folgen.

Einen genauen Veröffentlichungstermin für das Update gibt es noch nicht. Eines ist jedoch schon sicher: Im Singleplayer-Modus werden die Nachtclubs weiterhin nur zu Dekoration da sein.