Die Fallout-Community hat ihre Kräfte und zahlreiche Informationshappen vereint und eine frühzeitige Karte zum neuen Fallout 76 entworfen. Diese gibt euch einen Eindruck davon, wie die Welt des neuen Bethesda-Spiels schlussendlich aussehen könnte.

Bis zur Veröffentlichung von Fallout 76 sollen noch einige Monate ins Land ziehen. Entsprechend geduldig müssen sich Fans der postapokalyptischen Open World-Reihe zeigen. Bis es endlich so weit ist, saugt die Community aber bereits jedes Detail auf, das Entwickler Bethesda ihr seit der großen E3-Enthüllung vor die Füße wirft.

So hat die eifrige Fangemeinde etwa bereits eine eigene Karte entworfen, die auf bislang veröffentlichten Informationshappen basiert. Den Grundstein legte Twitter-Nutzer Oscar Armstrong-Davies, der erste in der Noclip-Dokumentation zu Fallout 76 präsentierte Fetzen der offiziellen Karte zusammenflickte. Weitere Spieler haben seitdem zusätzliche Eindrücke aus Trailern verbaut und Lücken durch spekulative Elemente gefüllt.

