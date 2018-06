Fans von Life is Strange dürfen sich die Hände reiben: Ab sofort ist die kostenlose Episode The Awesome Adventures of Captain Spirit für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Kurzgeschichte enthält erste Hinweise auf das kommende Life is Strange 2.

Das Video stellt euch kurz den Superheld Captain Spirit vor:

The Awesome Adventures of Captain Spirit versetzt euch in die Rolle des 9-jährigen Chris, der über jede Menge Fantasie verfügt und sich selbst zum Captain Spirit ernennt. Als Superheld ist es seine Aufgabe an einem Samstagmorgen die fiesen Superschurken zu besiegen und gleichzeitig ein wenig auf seinen alleinerziehenden Vater aufzupassen.

Laut Entwickler Dontnod handelt es sich bei der Gratis-Episode nicht direkt um den Start von Life is Strange 2. Aufmerksame Spieler können aber erste Hinweise auf den Nachfolger entdecken, der voraussichtlich im September erscheint.

Zeitgleich mit der kostenlosen Veröffentlichung von The Awesome Adventures of Captain Spirit hat Hersteller Square Enix außerdem die Vorbestellerphase von Life is Strange 2 eingeläutet. Wer bereits jetzt schon zugreift, erhält als Vorbesteller-Bonus ein Maskottchen-Bundle, mit dem ihr euren digitalen Rucksack im kommenden Episoden-Adventure aufhübschen könnt.

So eine Gratis-Episode ist doch echt eine nette Idee, oder etwa nicht? Habt ihr schon das Abenteuer mit Captain Spirit erlebt oder seid ihr noch am Downloaden? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!