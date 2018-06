In Japan erschien das Spiel Omega Labyrinth Z bereits 2017 für die PS4 und PS-Vita. Kurz vor der geplanten Veröffentlichung des Anime-Rollenspiels auf dem westlichen Markt, teilt Sony dem Publisher PQube jedoch mit, dass sie das Spiel nicht im Playstation Store bereitstellen wollen.

Omega Labyrinth Z ist ein freizügiges Anime-Rollenspiel, in dem Schulmädchen versuchen, einen heiligen Gral der Schönheit zu finden, der in ihrer Schule versteckt liegt. In Minispiel-Sequenzen soll der Spieler die Mädchen auf verschiedene Arten erregen, woraufhin sie ihre Kleidungsstücke verlieren. So soll er sie mit Honig beträufeln, damit dieser von einem Hund abgeleckt wird, was bei den Mädchen Erregung hervorruft.

In Großbritannien wurde das Spiel schon vor Monaten für den Verkauf abgelehnt. Das Problem seien nicht nur die sexuellen Inhalte, sondern, dass es sich dabei um Schulmädchen, also Kinder handele, so die Begründung des Video-Standards-Council, der britischen Institution, die den PEGI-Wert, also die Altersbeschränkung, vorgibt.

Dieser Entscheidung schlossen sich Deutschland, Neuseeland, Australien und Irland an. Dabei geht es allerdings nur um die physische Form.

Please see below the statement on the situation of #OmegaLabyrinthZ in the West. It is with sadness that we announce that the game is cancelled on both platforms and all Western regions permanently. We will not comment further on this matter. Thank you for your support. pic.twitter.com/ePmmiWSTAY