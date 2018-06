Mit dem Start des diesjährigen Steam Summer Sales haben wir euch bereits eine Auswahl an interessanten Spielen aufgelistet. Auf Steam lassen sich aber natürlich noch weitere Schnäppchen finden, die einen Blick wert sind.

Das ist der Gameplay-Trailer zu Darkwood:

In Darkwood steuert ihr euren Charakter aus der Vogelperspektive. Tagsüber könnt ihr euch in den gefährlichen Wäldern näher umsehen, um potentiell wichtige Ressourcen ausfindig zu machen. Nachts hingegen sollte ein Unterschlupf aufgesucht werden, in dem ihr euch verbarrikadieren könnt und genug Raum habt, um Fallen aufzustellen. Das mysteriöse Survival-Spiel befindet sich für 8,39 Euro im Angebot und ist vor allem für Horror-Fans interessant.

Das erwartet euch in Mafia 3:

In Mafia 3 begleitet ihr Lincoln Clay auf seinem Rachefeldzug und nehmt dabei halb New Bordeaux auseinander. Auch wenn sich die Nebenaktivitäten in Grenzen halten, hat das "Open World"-Abenteuer eine Chance verdient, denn es konfrontiert euch mit einem unangenehmen Thema. Werft dazu einen Blick in die Kolumne: "Das Spiel mit dem Rassismus". Mafia 3 könnt ihr für 13,99 Euro eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

Die Angebote von Darkwood und Mafia 3 enden mit dem Steam Summer Sale am 5. Juli. Ihr habt also noch genügend Zeit euch den Kauf zu überlegen. Wollt ihr kein Geld ausgeben? In der Bilderstrecke findet ihr Online-Plattformen, die regelmäßig kostenlose Videospiele anbieten.