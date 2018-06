Es scheint, als fände Pokémon Go wieder zu seiner alten Stärke zurück. Auch wenn das Spiel nicht mehr so präsent ist, hatte es im diesem Mai die meisten aktiven Spieler seit 2016.

Schaut euch Gameplay zu Pokemon - Let's Go Pikachu! und Evoli! an:

Wie das Marktanalysen-Unternehmen, SuperDataResearch berichtet, war Pokémon Go auf dem Vierten Platz der umsatzstärksten Mobile-Games im Mai 2018. Mit einer Einnahme von 104 Millionen Dollar in einem Monat erreichen sie einen Wachstum von 174 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nur den drei chinesischen Spielen Honour of Kings, QQ Speed und Fantasy Westward Journey gelang es, einen höheren Umsatz zu generieren.

Der plötzliche Wachstum der Spieler kann durch Verbesserungen an dem Spiel erklärt werden. Erst letzte Woche veröffentlichten die Entwickler die lang versprochene Funktion mit seinen Freunden tauschen zu können. Die Information, dass man seine Taschenmonster auch auf Pokémon - Let's Go Pikachu! und Let's Go Evoli! übertragen kann, hat wahrscheinlich eine Menge Spieler wieder zu der App gelockt.

Am Wochenende findet auch die Pokémon-Safari in Dortmund statt. Unsere Redakteurin Chiara wird live für euch dabei sein und alles auf Instagram (@spieletippsde) und Facebook festhalten.

Jetzt mit dem Beginn des Sommers erwarten wir wieder eine Menge von Spielern. Werdet ihr bei der Safari-Zone dabei sein? Wenn ja, kommt zu unsere Redakteurin und sagt ihr: "Hallo".