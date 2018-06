Es ist nicht von der Hand zu weisen: Das Sommerloch macht sich gnadenlos breit und die Einträge im Release-Kalender wirken in den heißen Monaten ziemlich ausgedünnt. Ganz ohne neue digitale Unterhaltung müsst ihr allerdings dennoch nicht auskommen. Wir verraten euch gerne, welche Spiele in den nächsten Tagen erscheinen.

Red Faction - Guerrilla Re-Mars-tered | 3. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Ursprünglich 2009 für PC, PS4 und Xbox One erschienen, kommt der Endzeit Third-Person-Shooter mit seiner fast vollständig zerstörbaren offenen Welt nun als Red Faction - Guerrilla Re-Mars-tered in einer frisch aufgepeppten Fassung und mitsamt 4K-Auflösung.

Kill The Bad Guy | 5. Juli

Nintendo Switch

In jedem Level von Kill The Bad Guy ist euer Ziel die Eliminierung eines Schurken. Um das zu erreichen, beeinflusst ihr die Umgebung und löst so tödliche Verkettungen von Umständen aus. Nachdem das etwas ungewöhnliche Puzzlespiel bereits seit 2014 für den PC verfügbar ist, erscheint es nun auch für Nintendo Switch.

Miles & Kilo | 5. Juli

Nintendo Switch

Besitzer eines PCs können sich seit vergangenem November davon überzeugen, mit wie viel Liebe das Pixelabenteuer Miles & Kilo inszeniert wurde. Nun erscheint der rasante Hüpfabenteuer für Nintendo Switch.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr | 5. Juli

PS4 / Xbox One

Nach etlichen Verschiebungen erscheint Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr für PS4 und Xbox One. Angesiedelt im Warhammer-Universum bedient sich das Action-RPG beliebter Spielelemente großer Vorbilder wie zum Beispiel Diablo 3.

Womit stopft ihr das Sommerloch? Prügelt ihr euch in schweren Rüstungen? Erledigt ihr Gangster und lasst es wie einen Zufall aussehen? Oder zerlegt ihr die Oberfläche des Mars in Schutt und Asche? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.