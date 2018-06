„Handyspiele werden irgendwann genauso wichtig, wie Konsolenspiele“, sagt Patrick Söderlund, Design Officer in Chief von EAs Echtzeit-Strategiespiel Command and Conquer. Auf der E3 hatte EA keine traditionelle Fortsetzung des Taktikspiels angekündigt, sondern eine Handyversion. Sie sehen eine vielversprechende Zukunft für die mobile Plattform.

In einem Interview mit GamesIndustry erklärt Söderlund, dass der Handyspielsektor von EA signifikant wachse und die Teams, die darin arbeiten, genauso wertgeschätzt werden, wie die Teams des Konsolensektors.

Handyspielen stünde ein großer Sprung bevor. Im Handyspielmarkt gebe es eine Geschlechtergleichstellung, die sich über die ganze Erde erstreckt, während es riesige Märkte gibt wo ein Konsolenmarkt nicht mal existiert, wie zum Beispiel Indien.

"It also spans across age unlike anything else, (...) it grows in so many vectors, which makes it very attractive to us."

"Außerdem hat er (der Handyspielmarkt) eine größere Altersspanne als alles andere, er wächst in so vielen Vektoren, was ihn sehr attraktiv für uns macht."