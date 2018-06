Wer sich immer schon einmal ein Spiel von Square Enix wünschen wollte, hat jetzt die einmalige Chance dazu. In einer Umfrage des Publishers wird unter anderem auf die Frage nach einem neuen Game eingegangen.

So hat der Publisher übrigens bei der E3 2018 abgeschnitten

Die Wünsche der Community sind gerade in diesen Zeiten für Entwickler und Publisher wichtiger als alles andere und einen Schritt in die richtige Richtung scheint derzeit Square Enix zu machen. In einer großen Umfrage sollen die Spieler ihr Feedback zu ihrem Spielerprofil geben und darüber hinaus einen Wunsch äußern, welches Spiel Square Enix in Entwicklung geben soll.

Dabei soll es keine Rolle spielen, ob es eine Fortsetzung einer Spielereihe ist, oder es sich um eine völlig neue Marke handelt. Die Umfrage dauert etwa 15 Minuten und unter allen Teilnehmern werden zufällig 14 Personen ausgewählt, die eine Gutschrift von 500 Dollar bekommen, die sie in einem Square Enix-Store ihrer Wahl nutzen können.

Auf dieser Seite gibt es die offizielle Umfrage von Square Enix, die noch bis zum 09. Juli aktiv ist.

Sind solche Umfragen eine gute Möglichkeit, die Community nach Feedback zu fragen oder geht sowas auch "moderner" über die sozialen Medien? Eure Meinung gerne in die Kommentare.