Er ist der erfolgreichste Twitch-Streamer, bricht am laufenden Band Rekorde und war sogar beliebter als Fußballstar Lionel Messi. Nun widmet sich der Fortnite-Streamer Ninja einem nächsten Thema, nämlich der Unterwäsche. In Zusammenarbeit mit dem Modelabel PSD hat er ab sofort eine eigene Kollektion am Start.

Zum Start der Partnerschaft gibt kurze und lange Shorts, einen Sport-BH und eine Größe für Kinder. Bei den Boxershorts handelt es sich um klassische Männer-Unterwäsche, wobei ein "atmungsaktives, athletisches Tragegefühl" versprochen wird. Das Design orientiert sich derweil an der passenden Kombination aus Fortnite und Ninja:

Die Kosten liegen zwischen 17 und 25 US-Dollar, umgerechnet zwischen 15 und 22 Euro. In Zukunft, so verspricht es Ninjas Managerin, soll es noch weitere Accessoires geben.

So many questions about lady ninja or JGhosty themed @PSDunderwear Stay tuned! We are working on having the epic designs available for all 👻🎉