Wenn ihr denkt, ihr habt schon alles in Fortnite gesehen, solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen. Ein Spieler hat die Stadt Tilted Towers mit nur einem Schuss zerstört – naja fast.

Tilted Towers ist der wohl bekannteste Ort im Spiel Fortnite. In gefühlt jeder Runde springt dort der halbe Server ab, um sich den besten Loot zu sichern oder um einfach ein paar Kills zu farmen. Dank der vielen Gebäude ist kein anderer Ort so verwinkelt und umkämpft wie Tilted Towers – was die Community immer wieder auf kreative Ideen bringt, wie zum Beispiel die komplette Stadt mit der Spitzhacke abzubauen.

Doch diese Aktion toppt alles Bisherige noch einmal. Der Reddit-User Vercyx hat es sich zur Aufgabe gemacht, die komplette Stadt mit nur einem Schuss zu zerstören – natürlich mit einer entsprechenden Technik, die ihm das ermöglicht. Denn um das hinzubekommen, hat er von allen Gebäuden das Erdgeschoss zerstört, sodass die restliche Struktur lediglich von einer von ihm selbst erbauten Plattform gehalten wird, die mit anderen Gebäuden so miteinander vernetzt wurde, dass am Ende alles an nur einer Treppen-Struktur mit dem Boden verbunden ist.

Diese Treppe wurde dann mit einem gezielten Deagle-Schuss zerstört, was eine Kettenreaktion auslöste und ganz Tilted Towers in Schutt und Asche legte. Ganz Tilted Towers? Nein! Ein missachteter Shop am Rande der Stadt wurde schlichtweg vergessen. Dennoch ein imposanter Anblick, den ihr euch in voller Länge auf Reddit ansehen könnt.

Ist der Hype um Fortnite so langsam vorbei oder wird sich das Spiel weiterhin auf dem ersten Platz auf Twitch und Co. halten können? Eure Meinung ist in den Kommentaren gefragt.