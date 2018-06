Eigentlich wollte Biowares Executive Producer, Mark Darrah, Fragen zum Action-Rollenspiel Anthem auf Twitter beantworten, doch das Scheitern von Mass Effect – Andromeda am Markt scheint nach wie vor ein großes Thema für ihn darzustellen.

Mass Effect – Andromeda hatte gerade zum Launch mit einigen Problemen zu kämpfen, die den Spielspaß deutlich trüben konnten. Abseits der grauenvollen Mimik diverser Charaktere, wurden auch die möglichen Romanzen bemängelt, und selbst auf technischer Seite lief das Science Fiction-Rollenspiel nicht sonderlich rund.

Auch Mark Darrah bezeichnet Mass Effect – Andromeda gerade zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als ein „stark fehlerhaftes Spiel“, fragt sich und die Community jedoch auch, ob das Rollenspiel in Anbetracht des schlecht gewählten Veröffentlichungstermins fair behandelt wurde.

Immerhin erschienen in diesem Zeitraum Blockbuster-Spiele wie The Legend of Zelda – Breath of the Wild, Horizon - Zero Dawn, Nier – Automata und Nioh. Highlights, die nach Meinung von Mark Darrah, schlechten Einluss auf Mass Effect - Andromeda gehabt und somit eine bessere internationale Gesamtwertung auf Metacritic verhindert haben:

"Als Ergebnis werden relativ gelungene Systeme den am besten implementierten Systemen gegenübergestellt. Hätte die Veröffentlichung in einem anderen Zeitfenster 72 Prozent in 90 verwandelt? Wahrscheinlich nicht. 72 in 77/78? Vielleicht".