Einmal im Jahr steht Köln ganz im Zeichen der Videospiele.

Welche Stadt weltweit ist für Videospieler am besten geeignet? Diese Frage hat sich das Telekommunikationsunternehmen Century Link gefragt und eine klassische "Top 10"-Liste der gamerfreundlichsten Städte erstellt, wie GamesMarkt berichtet. Mit dabei ist zumindest eine deutsche Stadt.

Ein fester Bestandteil der Kölner gamescom - Cosplay:

Auf Platz 8 macht es sich der gamescom-Austrageort Köln gemütlich und ist damit eine von fünf europäischen Städten in den Top 10. Mit Los Angeles und Tokyo befinden sich noch zwei weitere große Städte in den oberen Regionen, die bekannt für ihre Videospielmessen sind. Dieser Umstand war jedoch nicht ausschlagebend für die Wertung. Stattdessen hat Century Link insgesamt fünf Faktoren vorab festgelegt, wovon sich drei ausschließlich auf das angebotene Internet beziehen.

Neben der Anzahl der vertretenen Spielefirmen und des Anteils am globalen Steam-Traffic ist auch die Anzahl der Internet-Cafés, die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit für die Auswertung wichtig gewesen. Hinzu kommt, dass lediglich 30 Städte weltweit miteinander verglichen worden sind und aus Deutschland nur Köln in Betracht gezogen wurde.

Unter diesen Faktoren ist laut Century Link die südkoreanische Stadt Soengnam die gamerfreundlichste Stadt der Welt. Sie beherbergt die meisten Internet-Cafés, besitzt die zweithöchste durchschnittliche Internetgeschwindigkeit und landet bei der Maximalgeschwindigkeit auf Platz 3.

Angesichts so mancher anderer Ergebnisse, unter anderem, dass Köln bei den Internet-Cafés auf den zweiten Platz landet, ist die Endauswahl jedoch durchaus fragwürdig. Daher die Frage an euch: Was macht für euch eine gamerfreundliche Stadt aus?