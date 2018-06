Das Overwatch-Team stellte euch gestern einen neuen, tierischen Helden vor. Kleintier-Fans können sich nun über einen pausbäckigen Hamster freuen - der zugegebenermaßen wirklich süß aussieht. Overwatch-typisch ist das Internet mal wieder voll mit lustigen Memes und Reaktionen. Die besten haben wir für euch herausgesucht.

Hammond, so der Name des Hamsters, der sich in einer Kugel fortbewegt und künftig die Rolle des Tanks übernehmen wird. Aufgrund seines Fortbewgungsmittels trägt er übrigens den Spitznamen "Wrecking Ball".

Schlafender Hammond in @OverwatchDE ist einfach zu putzig. Da lässt man sich doch gerne vom Sleep treffen. pic.twitter.com/bPz5CMKcrT — HighscoreHero | Sascha (@HighscoreHeroes) 28. Juni 2018

Ich feiers richtig, dass Winston und Hammond Freunde sind und Hammond also “lieb“ ist, hätte garkein bock auf so nh bösen kleinen Hamster



Plankton 2.0 — мαяıe ღ (@Kaschel_) 28. Juni 2018

ICH ... LIEBE ... HAMMOND!!! 🐹



..& dass es ein Hamster ist macht mir überhaupt nichts aus eher im Gegenteil! Ich liebe ihn! 😍



Die Pfötchen die man beim spielen sieht! 😍

Ein Hamster in seiner Hamsterkugel die er umgebaut hat zu einem Mech, so...gut!!! 😍#Overwatch — A-Mei-Zing Roxy 🍃 (Eznimgamyxor) (@AMeiZingRoxy) 28. Juni 2018

Erinnert an Miley Cyrus ...

Yo! Hammond looks way different when you switch your graphics to Epic#WreckingBall pic.twitter.com/Tm6d9fZ6VM — San Francisco Shock⚡ (@SFShock) 28. Juni 2018

"Yo! Hammond sieht ganz anders aus, wenn man die Grafik zu 'episch' umstellt"

overwatch fandom at hammond's reveal pic.twitter.com/MPPGwqcbT2 — Jona @ Commissions (@squidsnk) 28. Juni 2018

Overwatch-Fans, als Hammond angekündigt wurde

Könnt ihr euch noch an Hamtaro erinnern?

Why am I headcanoning that Hammond is somehow https://t.co/BIHuJQGep5's pet? pic.twitter.com/5xQpj8JNo7 — ☆ blissful in the franXX ☆ (@BlissfulMun) 28. Juni 2018

Schnell entsteht eine Verbindung zur Heldin D.Va

all y’all gearing up to make fun of hammond pic.twitter.com/9Jg562mEUo — NICE ⚡️ ᴺᴵᶜᴱ (@vespervescent) 28. Juni 2018

Wagt es bloß nicht, euch über den Hamster lustig zu machen

"Hammonds Tanz-Emote"

Was sagt ihr den zum neuen Helden Hammond? Wir mussten ja direkt an den Anime-Hamster Hamtaro denken. Werdet ihr den Tank spielen? Schreibt es uns in die Kommentare!