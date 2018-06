Alle "PlayStation 4"-User aufgepasst! Für Fortnite gibt es einen kostenlosen und vor allem exklusiven Skin für alle PlayStation Plus-Mitglieder.

Immer wieder gibt es für einige Plattformen exklusive Inhalte in Fortnite, wenn man entsprechenden Premium-Service in Anspruch genommen hat. So bekamen Mitglieder von Twitch Prime vor geraumer Zeit einen exklusiven Skin samt Spitzhacke und auch jetzt scheint wieder die Zeit gekommen zu sein, in der sich einige wenige über neue Items freuen dürfen.

So bekommen alle Mitglieder von PlayStation Plus den Skin „Blauer Raser“ zusammen mit dem passenden Rucksack „Blauer Turbo“ geschenkt. Es gibt keine andere Möglichkeit diesen Skin zu bekommen, was gerade Sammler dazu veranlassen wird, eine Mitgliedschaft von PlayStation Plus abzuschließen.

Wer noch einen Blick auf alle kostenlosen Spiele von PlayStation Plus im Juli werfen möchte, sollte sich unsere News dazu ansehen.

Findet ihr es gut, dass es für einige Plattformen exklusive Skins gibt oder sollte jeder die Chance bekommen, den gesamten Content des Spiels zu genießen? Schreibt es gerne in die Kommentare.