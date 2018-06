FIFA Ultimate Team: In Zukunft mit einsehbaren Wahrscheinlichkeiten

FIFA 19 wird euch Wahrscheinlichkeiten für Ultimate Team-Karten zeigen. Dies hat EA Sport Vice President und COO Daryl Holt gegenüber der Seite Eurogamer bestätigt. Demnach sollen die Spieler in Zukunft genau wissen, was sie bekommen. Doch leider fällt die Einsicht in das neue Feature bislang noch recht dürftig aus.

FIFA 19 legt in diesem Jahr groß auf:

"In Ultimate Team wisst ihr immer genau, was ihr bekommt, wenn ihr ein Pack kauft. Ihr bekommt eine bestimmte Anzahl und Wertigkeit an Karten, die zugesichert sind. Und wir werden damit anfangen, die Chancen auf Karten ebenfalls anzuzeigen. Das wird in FIFA 19 der Fall sein. Somit bekommt ihr ein Verständnis davon, wie eure Chancen stehen, Karte X, Y, oder Z zu ergattern."

Was genau am Ende in FIFA 19 Ultimate Team angezeigt wird? Da zeigen wir uns auch noch ratlos. Ob es nur eine Wahrscheinlichkeitsdarstellung der verschiedenen Seltenheitsgrade (Bronze, Silber, Gold) geben wird oder wir auch einzelne Spieler nachschauen können, muss sich noch zeigen. Aber immerhin geht EA so wieder ein Stück in die richtige Richtung, um den Lootbox-Vorwürfen entgegen zu gehen.