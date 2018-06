Steam wächst täglich um ein Vielfaches an. Das beweist auch das neue System Steam Direct, mit dem kleinere Entwicklerstudios ihre Visionen direkt an die Spieler bringen können. Die Seite Steam Spy war Teil eines Panels, in dem Valve über die Vorteile von Steam Direct sprach. Dabei wurde auch verraten, wie viel mehr Spiele durch das neue System auf der Plattform landen.

Der Steam-Controller zeigt sich im Trailer:

Während es mit Steam Greenlight noch etwa 70 Spiele pro Woche waren, die auf Steam neu erschienen sind, sind es nun mit Direct 180. Das liegt vor allem daran, dass Valve selbst keine großen Kontrollen mehr durchführt. Solang ein Spiel den Konsumenten nicht trollt oder gegen Gesetze verstößt, soll das Spiel auf Steam landen. Die User selbst sollen dann entscheiden, wie gut es am Ende wirklich ist. Und die Steam Refund-Funktion sichert die User zusätzlich ab.

Doch natürlich gibt es dadurch auch Probleme. Die riesige Spieleflut macht es schier unmöglich, den Überblick zu behalten. Die User werden kaum alle 180 Spiele wöchentlich zu Gesicht bekommen, geschweige denn spielen. Ob das System dadurch den kleinen Entwickler vielleicht eher schadet?