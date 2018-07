God of War hat eine ganze Menge zu bieten. Die Reise von Atreus und Kratos ist lang und beschwerlich und wird mit zahlreichen Monstern gespickt. Doch eigentlich hätten es noch viel mehr sein können, wenn es nach dem Concept Artist Arda Koyuncu geht. Er teilte auf seiner Artstation-Seite eine Konzeptzeichnung eines überaus furchteinflößenden Gegners (siehe oben). Die sogenannten Drummer haben es aber nicht mehr ins finale Spiel geschafft.

Eine Nachricht an die Fans von God of War:

Warum sie aus God of War gestrichen wurden, verriet Koyuncu leider nicht. Vermutlich haben sie nicht mehr in das Konzept gepasst und wären in der Flut an Gegnern untergegangen. Wer weiß: Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen, wenn es einen Nachfolger zu God of War gibt. Dann hätten wir auch möglicherweise die Gelegenheit, einen Blick auf ein bislang unentdecktes Gebiet zu werfen.

Denn ein anderer Artist namens Mark Castanon zeigt auf seiner Seite einige Konzepte der Welt Vanaheim. Diese hat es ebenfalls nicht in God of War geschafft, einen Platz zu bekommen. Schade eigentlich, sieht das Gebiet doch deutlich anders aus und wirkt fast schon magisch. In einem DLC werden wir es nicht zu sehen bekommen, wie die Entwickler vor einiger Zeit verrieten. Aber die Hoffnung auf einen Nachfolger bleibt.