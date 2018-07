So geht es 2018 mit Star Wars Battlefront 2 weiter

Star Wars Battlefront 2 mag zum Launch viele Dinge falsch angepackt haben. Mittlerweile hat sich der Shooter allerdings verbessert und eine feste Community aufgebaut, die weiter auf neue Inhalte aus dem Star Wars-Universum warten. Diesem Wunsch gehen die Entwickler auch 2018 noch nach. Die zweite Hälfte des Jahres steckt voller neuer Spielmodi, Helden und Gameplay-Verbesserungen. Eine erste Übersicht hat nun Ben Walker von DICE über Twitter bereitgestellt.

Star Wars Battlefront 2 im großen Launch-Trailer:

Demnach wird bereits diesen Monat die erste DLC-Erweiterung mit einem neuen Spielmodus für Star Wars Battlefront 2 erscheinen. Dieser schickt je vier Helden der hellen und dunklen Seite in Weltraumschlachten gegeneinander. Im August werden dann die normalen Sturmtruppler verbessert. Sie dürfen in Zukunft in Star Wars Battlefront 2 optisch angepasst werden. Wie weit diese Anpassungen gehen, wird sich allerdings noch zeigen.

Ende des Jahres wird dann richtig viel für Star Wars Battlefront 2 geboten. Im Herbst und Winter gesellen sich jeweils zwei Helden und Schurken (Count Grevious, Obi-Wan Kenobi, Anakakin Skywalker und Count Dooku) zu dem bisherigen Roaster. Dazu kommen noch weitere Anpassungsmöglichkeiten für Stormtrooper und ein neuer Spielmodus, der eine große offene Spielwelt bieten soll.