Die italienische Seite des Online-Großhändlers Amazon listet seit neustem diverse heiß erwartete Spiele, darunter das Action-Rollenspiel Bloodborne 2. Ebenso gibt es Release-Termine zu bereits angekündigten Spielen.

Sehenswert: der Trailer zum Bloodborne-DLC „The Old Hunters“

Gerüchte zu Bloodborne 2 gab es bereits Anfang des vergangenen Jahres. Zwei E3s kamen und gingen seitdem ohne eine Ankündigung – doch nun gibt es erneut Hinweise darauf, dass euch ein Nachfolger zu dem beliebten Action-RPG von From Software ins Haus stehen könnte.

Wie aus dem Nichts – und deutlich zu früh – hat Amazon Italien nämlich eine Produktseite zu Bloodborne 2 veröffentlicht. Das haben Mitglieder des englischsprachigen Resetera-Forums entdeckt. Der Veröffentlichungstermin 31. Dezember 2019 ist natürlich ein Platzhalter, weist aber darauf hin, dass das PS4-Exklusivspiel tatsächlich im kommenden Jahr erscheinen wird.

Ebenso weitere Sequels: Sunset Overdrive 2 – der Nachfolger zum beliebten und Xbox One-exklusiven Sunset Overdrive – wird ebenfalls für den letzten Tag des Jahres 2019 gelistet. Auch ein neues Splinter Cell ist aufgetaucht, das erst vor wenigen Wochen bei der US-Handelskette Walmart gelistet wurde. Möglicherweise werden die neuen „Triple A“-Fortsetzungen auf der nahenden Gamescom im August angekündigt?

Zwar hat Amazon Italien offenbar noch keine konkreten Veröffentlichungsdaten für Bloodborne 2, Sunset Overdrive 2 und Splinter Cell in petto, dafür aber möglicherweise zu anderen, bereits angekündigten Spielen. Laut neuen Angaben des Großhändlers kommt Dreams – das neue Spiel der LittleBigPlanet 3-Macher – nämlich am 22. Februar 2019. Das zuvor verschobene Dark Souls Remastered für Nintendo Switch soll zudem am 31. August 2018 erscheinen – ebenso der „Solaire von Astora“-Amiibo.

Zu guter letzt listet Amazon Italien das Fortnite-PS4-Bundle, das die ebenfalls etwas voreiligen Kollegen der italienischen PlayStation-Facebookseite jüngst geleakt hatten. Dies, und die Tatsache, dass es nicht der erste Leak eines neuen Splinter Cells ist, geben den aktuellen Gerüchten aus dem Hause Amazon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Bis besagte Spiele oder Veröffentlichungsdaten offiziell angekündigt und bestätigt wurden, bleiben sie aber wie gewohnt mit Vorsicht zu genießen.