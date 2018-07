In einem aktuellen Interview mit den Kollegen von GameStar äußerte sich Bethesdas Director Todd Howard unter anderem zur künftigen Ausrichtung der Hauptreihe von Fallout. Er bekräftigte, dass die regulären Serienteile Singleplayer-Spiele bleiben werden.

Fallout 76: So gestaltet sich der Multiplayer

"Ich glaube, diese Spiele wollen wir weiter als Singleplayer-Titel entwickeln. Darauf wird unser Fokus liegen."

Mit dieser Aussage zu Fallout 5 reagierte Howard auf eine Frage des Magazins, die sich auf Kritik aus der Community richtet. Diese ist zum Teil unzufrieden damit, dass das in Entwicklung befindliche Fallout 76 ausschließlich online, im Multiplayer, gespielt wird. In dem Interview war Fallout 5 zwar nur eine Randnotiz, allerdings werden Fans der Serie, die sich nicht mit der Multiplayer-Mechanik anfreunden können, froh über diese Mitteilung sein. Mit Bezug auf Fallout 76 sagte Howard:

"Ich denke, dass es eine gute Möglichkeit ist, soetwas auszuprobieren, anstatt es bei einem Singleplayer-Spiel zu versuchen."

Damit bezog er sich nicht ausschließlich auf die Hauptreihe von Fallout, sondern ebenso auf das zur E3 offiziell angekündigte The Elder Scrolls 6 und die neue Marke Starfield. Diese betrachte das Unternehmen unabhängig von dem Online-Experiment Fallout 76. Es ist also davon auszugehen, dass auch diese Einzelspielerspiele sein werden.

Beide Produktionen sollen zudem wie bereits Fallout 76 von einer brandneuen Technik profitieren, wie Howard im Interview verrät.

Die Pläne, die Bethesda für die Zukunft haben, lesen sich interessant und Singleplayer-Enthusiasten werden erleichtert sein, dass der Ausflug in die Multiplayer-Gefilde nicht zum Standard für die Marken des Unternehmens wird. Ob das am Ende aber auch alles so bleibt? Wir werden es sehen. Schreibt uns derweil in den Kommentaren, ob ihr mit Fallout 76 als Multiplayer etwas anfangen könnt oder lieber Fallout 5 abwartet.