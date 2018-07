Im Mai berichteten wir euch von einem geplanten Anfänger-Modus für Fortnite, in dem sich Spieler ohne Einschränkungen austoben können und gerespawnt werden, wenn sie abgeschossen werden. Der Modus ist nun offiziell verfügbar.

Die so genannte "Spielwiese", wie der nun verfügbare Übungsmodus heißt, soll laut Epic Games dazu dienen, Anfängern den Einstieg bei Fortnite zu erleichtern. Wie ihr diesem Tweet der Entwickler entnehmen könnt, steht der freie Spielmodus nun zur Verfügung:

Success! All players can now join in on the fun in the Playground LTM. Drop in and let your imagination run wild.



More details: https://t.co/nSpL6uQDwl