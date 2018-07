In einem Interview hat der Ubisoft-CEO Yves Guillemot über die Zukunft seiner Firma und der Industrie gesprochen. Und die wird seiner Meinung nach schon bald nicht mehr auf klassische Spielekonsolen, sondern auf Streaming-Technik setzen.

Sehenswert: Im Video besprechen wir unter anderem die Ubisoft-Highlights von der E3 2018.

Auf der E3 2018 erwähnte Microsoft kurz die Entwicklung einer neuen Xbox-Generation. Und auch Gerüchte zur PlayStation 5 finden immer wieder ihren Weg ins Netz. Die nächste Konsolengeneration wird nicht mehr lange auf sich warten lassen – dessen sind sich Experten sicher – doch es könnte auch die letzte sein.

Davon geht jedenfalls Yves Guillemot aus. Der Chef des Spieleentwicklers und Publishers Ubisoft hat in einer englischsprachigen Q&A-Session auf YouTube Fragen zur Zukunft des Unternehmens und der Industrie beantwortet, die nach seiner Einschätzung ein Ende klassischer Spielekonsolen sehen wird.

„Der nächste Konsolenzyklus wird vielleicht passieren, aber danach wird es keinen weiteren geben“, so Guillemot im Video. „Wir träumen davon, dass uns Technologie die Möglichkeit gibt, unsere Spiele auf Fernseher, Mobiltelefone und Tablets zu streamen. Dass wir die Chance haben, unsere Marken an 2,5 Milliarden Menschen in fünf Jahren zu bringen. Und vielleicht fünf Milliarden Menschen in zehn Jahren.“

Möglich machen sollen dies laut Guillemot große Serverfarmen, die zudem ganz neue Erfahrungen bieten sollen. Spiele nämlich, die extrem schnell auf eure Aktionen reagieren, sich an vergangene Aktionen erinnern und sogar eure Bedürfnisse vorhersehen.

Bis all dies Realität ist, werden natürlich noch einige Jahre ins Land ziehen. Eine flächendeckende Verteilung schneller Breitbandanschlüsse auf der ganzen Welt ist nur eine der Baustellen, die der Streaming-Zukunft noch im Wege stehen. Ubisoft ist jedoch nicht der einzige Konzern, der vollständig auf das Streaming setzen könnte.

Gerüchten zufolge will Google ebenfalls in den Spielemarkt einsteigen und sogar eine eigene Hardware veröffentlichen. Der Internetkonzern könnte aktuellen Konsolenriesen damit in Zukunft ordentlich Konkurrenz machen – doch auch die haben mit Diensten wie PlayStation Now und Xbox Game Pass bekanntlich bereits erste Schritte in Richtung Streaming und Abo-Modellen unternommen.